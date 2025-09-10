DAX 23.668 +0,2%ESt50 5.380 +0,3%Top 10 Crypto 16,02 +1,4%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.650 +0,3%Euro 1,1683 -0,1%Öl 67,00 -0,9%Gold 3.623 -0,5%
BAT Aktie

48,10 EUR +0,10 EUR +0,21 %
STU
41,53 GBP +0,20 GBP +0,49 %
LSE
Marktkap. 104,93 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

12:41 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
48,10 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe dank Maßnahmen zur Markenpositionierung und verstärkter Vertriebsaktivitäten den Negativtrend im US-Geschäft mit herkömmlichem Tabak umgekehrt, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

12:41 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:51 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 BAT Buy UBS AG
02.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
05.08.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

