Deutsche Bank AG

BAT Buy

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe dank Maßnahmen zur Markenpositionierung und verstärkter Vertriebsaktivitäten den Negativtrend im US-Geschäft mit herkömmlichem Tabak umgekehrt, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

