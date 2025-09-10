BAT Aktie
Marktkap. 104,93 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe dank Maßnahmen zur Markenpositionierung und verstärkter Vertriebsaktivitäten den Negativtrend im US-Geschäft mit herkömmlichem Tabak umgekehrt, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,53 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Damian McNeela
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
