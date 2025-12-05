So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Öl & Co. unter der Lupe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.218,89 US-Dollar und damit 0,24 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.208,89 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis 1,65 Prozent stärker bei 58,07 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 57,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 1.657,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.650,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 1.472,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.446,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,22 Prozent auf 63,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,26 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,10 Prozent auf 59,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 59,67 US-Dollar.

Nach 0,62 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Freitagvormittag um 0,79 Prozent auf 0,63 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,72 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 09:57 Uhr fällt der Maispreis um -0,23 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,38 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,20 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,27 Prozent.

Währenddessen kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum von der Stelle. Um 08:56 Uhr werden 308,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 0,52 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag um 0,25 Prozent auf 0,52 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,04 Prozent auf 5,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 5,06 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,87 Prozent auf 61,29 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 60,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:12 Uhr ab. Es geht -1,24 Prozent auf 95,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 97,20 US-Dollar stand.

