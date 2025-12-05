DAX24.009 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,36 ±-0,0%Gold4.224 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
DAX aktuell

Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde

05.12.25 10:44 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX erneut mit Gewinnen über 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Auch am Freitag herrscht am deutschen Aktienmarkt zunächst positive Stimmung: Für den deutschen Leitindex geht es nach oben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.002,7 PKT 120,6 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Den letzten Handelstag der Woche startete der DAX mit einem Zugewinn von 0,25 Prozent auf 23.942,73 Zähler. Im frühen Haupthandel überspringt er abermals die 24.000-Punkte-Marke mit einem aktuellen Tageshoch von 24.029,87 Einheiten und pendelt um diese psychologisch wichtige Hürde.
Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Impulse von Konjunkturseite bleiben aus

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, wird es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht geben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der Leitzinsentscheidung der US-Fed in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com