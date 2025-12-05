DAX aktuell

Auch am Freitag herrscht am deutschen Aktienmarkt zunächst positive Stimmung: Für den deutschen Leitindex geht es nach oben.

Den letzten Handelstag der Woche startete der DAX mit einem Zugewinn von 0,25 Prozent auf 23.942,73 Zähler. Im frühen Haupthandel überspringt er abermals die 24.000-Punkte-Marke mit einem aktuellen Tageshoch von 24.029,87 Einheiten und pendelt um diese psychologisch wichtige Hürde.

Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Impulse von Konjunkturseite bleiben aus

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, wird es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht geben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der Leitzinsentscheidung der US-Fed in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires