DAX24.009 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,36 ±-0,0%Gold4.224 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Erholung fort - Über 24.000 Punkte

05.12.25 10:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
39,84 EUR 0,33 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.002,7 PKT 120,6 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals seit Mitte November wieder über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen. Im frühen Handel stand das Börsenbarometer 0,55 Prozent höher bei 24.012,55 Punkten. Rückenwind gaben am Morgen die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie - die guten Zahlen machten Hoffnung, hieß es von der VP Bank.

Wer­bung

Mit den aktuellen Gewinnen nimmt die bislang zäh verlaufene Erholung im Dax wieder etwas Schwung auf. "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets.

Wenig Impulse kommen unterdessen von Übersee. Während der viel beachtete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche näher rückt, war am Vorabend der starken Erholung an den US-Börsen erst einmal die Luft ausgegangen. Die Anleger rechnen aber weiter fest mit einer Zinssenkung.

Noch stärker als der Dax legte am Freitagmorgen der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte zu, er notierte zuletzt 0,92 Prozent höher bei 29.870,16 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,34 Prozent auf 5.737,33 Punkte.

Wer­bung

Hierzulande gerieten die deutschen Rückversicherer in den Sog eines schwachen Ausblicks des Schweizer Konkurrenten Swiss Re, Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück gaben jeweils rund ein Prozent nach. Analysten hatten sich von den Zielen der Schweizer für das kommende Jahr mehr erwartet, auch der angekündigte Aktienrückkauf fällt enttäuschend aus, Investoren hatten das doppelte Volumen erwartet. Die Swiss Re-Aktie verloren in Zürich mehr als 5 Prozent.

In den hinteren Börsenreihen fielen die Anteile an SCHOTT Pharma auf ein Rekordtief und notierten zuletzt am SDax-Ende mehr als 5 Prozent tiefer, nachdem der Konzern am Vorabend seine Mittelfristziele gekappt hatte. Auch der Ausblick für 2026 enttäuschte. Laut Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS dürften die durchschnittlichen Erwartungen am Markt an den operativen Gewinn nun deutlich sinken.

Ansonsten bewegten erneut Analystenstudien die Kurse. Salzgitter-Papiere (Salzgitter) zogen um gut 5 Prozent an, die Citigroup hatte zuvor ihr Kursziel für den Stahlhersteller deutlich angehoben. Rückenwind für die Branche sehen die Analysten durch die beschlossenen Abwehrmaßnahmen der Europäische Union zum Schutz seiner Stahlindustrie. Auch thyssenkrupp verteuerten sich um fast vier Prozent.

Wer­bung

Unterschiedliche Wege nahmen die deutschen Rüstungswerte nach einer Studie der Bank of America. Aktien des Panzergetriebeherstellers RENK, für die die Analysten ihre Einstufung um 180 Grad drehten und sie nun zum Kauf empfehlen, kletterten um fast vier Prozent. Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich die Bank derweil ihre Kaufempfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel, die Papiere verloren zuletzt ein halbes Prozent. Rheinmetall gaben ähnlich stark nach, auch hier wurde das Kursziel gesenkt, die Analysten bleiben der Aktie aber gewogen./tav/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen