Schwieriges Marktumfeld

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

11.11.25 14:58 Uhr
Porsche-Aktie freundlich: Gewinnrückgang bei Holding - Prognose für 2025 bestätigt | finanzen.net

Belastet von dem schwierigen Umfeld in der Autobranche hat die Porsche Automobil Holding in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient.

Angesichts der teils drastischen Gewinnrückgänge bei Volkswagen und der Porsche AG musste auch die börsennotierte Holding der Familien Porsche und Piech ein deutlich geringeres Ergebnis ausweisen. An der im September gesenkten Gewinnprognose für 2025 hält die Porsche SE fest.

Demnach rechnet die Holding dieses Jahr weiter mit einem angepassten Gewinn nach Steuern von 0,9 Milliarden bis 2,9 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll sich zwischen 4,9 Milliarden und 5,4 Milliarden Euro bewegen.

In den ersten neun Monaten sank das angepasste Ergebnis nach Steuern den weiteren Angaben zufolge auf 1,6 Milliarden von 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der Porsche SE wird maßgeblich von den Beteiligungen an VW und der Porsche AG beeinflusst. Beide Autohersteller haben im Neumonatszeitraum deutlich weniger verdient. Die Nettoverschuldung konnte die Porsche SE auf 5,02 Milliarden von 5,16 Milliarden Euro Ende Dezember reduzieren.

Via XETRA büßten die Papiere von Porsche am Dienstag zunächst ein, erholten sich im Verlauf aber und ziehen nun zwischenzeitlich um 0,81 Prozent an auf 36,08 Euro.

DOW JONES

THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

