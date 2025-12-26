DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.633 +0,1%Bitcoin74.124 +0,1%Euro1,1772 -0,1%Öl60,95 -2,1%Gold4.534 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukratives SHIB-Investment?

So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

26.12.25 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 0,68%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000023 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.744.531,93 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 25.12.2025 auf 0,000007 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,12 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Am 03.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com