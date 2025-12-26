So viel Wert wäre mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Lukratives SHIB-Investment?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000023 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.744.531,93 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 25.12.2025 auf 0,000007 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,12 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Am 03.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net