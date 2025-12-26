Devisen: Eurokurs im Verlauf kaum verändert
26.12.25 21:08 Uhr
Werbung
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im Verlauf kaum geändert. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1779 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.
Werbung
EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab es nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen./he