Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

26.12.25 19:43 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Chainlink-Investition gewesen.

Am 25.12.2022 kostete Chainlink 5,983 USD. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 100 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,71 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 25.12.2025 gerechnet (12,06 USD), wäre die Investition nun 201,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,49 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Chainlink am 22.08.2025 bei 26,73 USD..

Redaktion finanzen.net

