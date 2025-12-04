DAX23.869 +0,7%Est505.715 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,82 +0,1%Gold4.201 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Steigender Dax bleibt unter 24.000 Punkten

04.12.25 09:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
39,51 EUR 1,65 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.870,7 PKT 177,0 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.028,4 PKT 1.163,7 PKT 2,33%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Vorgaben aus den USA haben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex DAX stieg im frühen Xetra-Handel um 0,7 Prozent auf 23.860 Zähler. Damit verbleibt er allerdings wie schon in den vergangenen drei Wochen unter der runden Marke von 24.000 Punkten.

Wer­bung

Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Rückenwind kommt auch aus Japan, wo der Nikkei-Index (Nikkei 225) kräftig zulegen konnte. Anleger setzen unverändert auf eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,8 Prozent im Plus bei 29.551 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann gut ein halbes Prozent.

Vor allem Einschätzungen von Analysten bewegten die Kurse. Siemens Energy stiegen um 2,6 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 2 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP(SAP SE)-Aktien um 1 Prozent zulegen.

Wer­bung

Kursgewinne gab es auch im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), diese legte an der Dax-Spitze um 3,3 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding (Porsche Automobil) auf "Buy" hoch, die Anteilsscheine stiegen um 3,2 Prozent.

Die zuletzt gut gelaufenen Aurubis-Aktien legten um weitere 0,7 Prozent zu nach Geschäftszahlen des Kupferproduzenten für das Geschäftsjahr 2024/25.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7,7 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung eines Medikaments eingegangen./bek/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen