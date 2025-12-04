SAP-Aktie im Plus: JPMorgan senkt Ziel - Aber 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Das Kursziel liegt nun bei 290 Euro nach zuvor 310 Euro. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Bei SAP SE setzt er 2026 auf Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zunächst einmal ist Ogg aber auch sehr optimistisch für den Jahresbericht und rechnet dabei mit einem starken vierten Quartal und robusten Zielen. Er drückte den Papieren daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.
Die SAP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,26 Prozent höher bei 209,10 Euro.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
