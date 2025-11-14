Directors' Dealings: Aufsichtsrat versilbert SAP SE-Anteile
SAP SE veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.
Zum 13.11.2025 wurde bei SAP SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 13.11.2025. Am 13.11.2025 hat Oswald, Gerhard, Aufsichtsrat, sein Engagement in SAP SE reduziert. Die Führungskraft stieß 437 Aktien zu einem Preis von jeweils 218,15 EUR ab. Der SAP SE-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,00 Prozent auf 216,80 EUR.
Die SAP SE-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich Prozent im Minus bei EUR. SAP SE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,67 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 1.138.589.440 Aktien.
Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 26.08.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Vargiu-Breuer, Gina, 750 Aktien zu jeweils einem Preis von 232,66 EUR.
Redaktion finanzen.net
