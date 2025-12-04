DAX23.831 +0,6%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1679 ±0,0%Öl62,81 +0,1%Gold4.190 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
Asana: AI Teammates sollen komplexe Aufgaben übernehmen – 3. Quartal könnte Trendwende einleiten! Asana: AI Teammates sollen komplexe Aufgaben übernehmen – 3. Quartal könnte Trendwende einleiten!
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar

04.12.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
209,70 EUR 5,05 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sprach am Donnerstag in Anspielung an Star Wars von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob positiv hervor, dass die KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnimmt und das Kerngeschäft sich gleichzeitig gut halte./rob/ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
09:06Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:06Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen