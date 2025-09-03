JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

09:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Salesforce 206,55 EUR -12,70 EUR -5,79% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 380 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) des Unternehmenssoftware-Spezialisten lägen über den Erwartungen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Er sieht zudem für die von Salesforce erwartete Barmittelentwicklung Luft nach oben. Das Unternehmen habe die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont, und die Aktie sei sowohl historisch als auch im Branchenvergleich niedrig bewertet, so der Experte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com