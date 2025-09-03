Salesforce Aktie
Marktkap. 207,43 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 380 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) des Unternehmenssoftware-Spezialisten lägen über den Erwartungen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Er sieht zudem für die von Salesforce erwartete Barmittelentwicklung Luft nach oben. Das Unternehmen habe die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont, und die Aktie sei sowohl historisch als auch im Branchenvergleich niedrig bewertet, so der Experte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 365,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 256,45
|Abst. Kursziel*:
42,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 240,90
|Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
|
Analyst Name:
Mark Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 332,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|09:01
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09:01
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09:01
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets