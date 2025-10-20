Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce macht am Montagabend Boden gut

So entwickelt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 253,94 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 253,94 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 255,26 USD zu. Bei 244,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 871.873 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,81 Prozent.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 USD je Salesforce-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte