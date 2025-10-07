Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones bewegte sich am Dienstag kaum.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent tiefer bei 46.602,98 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,901 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 46.776,04 Punkte an der Kurstafel, nach 46.694,97 Punkten am Vortag.

Bei 46.448,02 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46.868,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 45.400,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44.406,36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.954,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 1,54 Prozent auf 293,87 USD), Procter Gamble (+ 1,42 Prozent auf 152,54 USD), UnitedHealth (+ 1,36 Prozent auf 363,66 USD), Coca-Cola (+ 1,04 Prozent auf 66,79 USD) und Boeing (+ 0,95 Prozent auf 221,82 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-3,18 Prozent auf 68,91 USD), Salesforce (-2,46 Prozent auf 239,74 USD), Caterpillar (-1,75 Prozent auf 486,71 USD), Merck (-1,34 Prozent auf 87,61 USD) und American Express (-1,21 Prozent auf 327,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.385.042 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,902 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

