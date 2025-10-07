DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Rio-Tinto-Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert. Deutsche Telekom: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026. Nordex bucht im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung.
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex wird am Dienstag minimal höher erwartet.
Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke leicht um 0,10 Prozent auf 24.400,50 Punkten.
Daneben wird auch der TecDAX vorbörslich höher gesehen.
Nach einem stagnierenden Wochenstart dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag leicht zulegen. Positive Impulse kommen vor allem aus Asien. Der deutsche Leitindex dürfte aber vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern bleiben. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken.
Die US-Quartalsberichtssaison steht noch aus, sodass aktuelle Impulse fehlen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal jedoch gut für den DAX verlaufen: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.
Anleger an Europas Börsen dürften sich am Dienstag zurückhalten.
Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich nahe der Nulllinie.
Händler rechnen am Dienstag weiterhin mit einem eher ruhigen, seitwärts gerichteten Geschäft. Für europäische Technologieaktien gelten positive US-Vorgaben als potenzieller Kurstreiber. Ob sich dies jedoch auf den breiteren Euro-Stoxx-50 auswirkt, bleibt abzuwarten, da die ungelöste Regierungskrise in Paris belastend wirkt. Die drei politischen Lager - Links, Mitte und Rechts - zeigen weiterhin keine Kompromissbereitschaft. Zudem sorgen die Renditen französischer Staatsanleihen für Unruhe: Mit 3,57 Prozent und einem Aufschlag von 85 Basispunkten gegenüber deutschen Zehnjahresanleihen sind Frankreichs Finanzierungskosten inzwischen höher als die des einstigen Sorgenkindes Italien.
Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Montag mit verschiedenen Vorzeichen.
Der Dow Jones notierte zu Beginn der Sitzung knapp im Plus, im Verlauf drehte er jedoch ins Minus und gab letztlich 0,14 Prozent auf 46.694,97 Punkte nach.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen etwas stärker und baute seine Gewinne im Anschluss aus. Er verabschiedete sich 0,71 Prozent stärker bei 22.941,67 Zählern aus dem Handel.
Der seit dem 1. Oktober andauernde Shutdown belastete die Börsen bislang kaum. Rückenwind erhielt vor allem der Technologiesektor durch eine Kooperation von AMD mit OpenAI im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Dow Jones hatte am Freitag erstmals die Marke von 47.000 Punkten überschritten und ein neues Allzeithoch erreicht.
Gestützt wurde die Stimmung teilweise von anhaltenden Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen. Trotz fehlender Konjunkturdaten infolge des Shutdowns rechnet der Markt mehrheitlich mit weiteren Zinsschritten der US-Notenbank im Oktober und Dezember. Zwar blieb der wichtige Arbeitsmarktbericht am Freitag aus, doch deuten andere Signale auf eine Abkühlung des Jobmarkts hin - einem Bereich, dem die Fed zuletzt besondere Aufmerksamkeit schenkte.
Eine Lösung des Haushaltsstreits ist hingegen weiter nicht in Sicht. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im Kongress beharren darauf, dass die Gegenseite die Verantwortung für den Stillstand trägt.
Am Dienstag bewegt sich der Nikkei weiter in Rekordhöhen.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,29 Prozent hinzu auf 48.081,64 Punkte. Im Verlauf erklimmt er erneut ein neues Allzeithoch.
Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Dienstag zuletzt um 0,52 Prozent zu auf 3.882,78 Zähler. Hier ruht der Handel weiterhin im Rahmen der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Mittwoch.
In Hongkong verlor der Hang Seng zum Wochenauftakt indes 0,67 Prozent auf 26.957,77 Einheiten.
Der Aktienmarkt in Tokio zeigt sich am Dienstag weiterhin fest. Die positive Stimmung an der Wall Street wirkt bis nach Asien, wovon insbesondere Technologiewerte profitieren. Nach dem Wahlsieg von Sanae Takaichi als neue Vorsitzende der regierenden LDP und voraussichtlich künftige Premierministerin sprechen Marktteilnehmer bereits vom "Takaichi-Trade". Takaichi gilt als geldpolitisch eher locker eingestellt und befürwortet höhere Staatsausgaben - eine Kombination, die die Zinskurve ansteigen lässt. Der Yen bleibt unter Druck. Erwartete Zinserhöhungen haben nach dem Takaichi-Sieg an Wahrscheinlichkeit verloren, was die japanischen Aktien zusätzlich stützt. Die Landeswährung fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten.
In Teilen der Region ruht der Handel. In Shanghai bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag noch bis einschließlich Mittwoch geschlossen, in Seoul dauert das Erntedankfest bis Donnerstag an. Auch in Hongkong wird am Dienstag nicht gehandelt - hier ist der Tag nach dem Mittherbstfest ein Feiertag.
