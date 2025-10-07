DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1686 -0,2%Öl65,70 +0,3%Gold3.963 +0,1%
Heute im Fokus
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Heute im Fokus

DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus

aktualisiert 07.10.25 08:14 Uhr

Rio-Tinto-Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert. Deutsche Telekom: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026. Nordex bucht im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Dienstag minimal höher erwartet.

Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke leicht um 0,10 Prozent auf 24.400,50 Punkten.
Daneben wird auch der TecDAX vorbörslich höher gesehen.

Nach einem stagnierenden Wochenstart dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag leicht zulegen. Positive Impulse kommen vor allem aus Asien. Der deutsche Leitindex dürfte aber vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern bleiben. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken.

Die US-Quartalsberichtssaison steht noch aus, sodass aktuelle Impulse fehlen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal jedoch gut für den DAX verlaufen: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.

Top Themen

Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
TSMC und Co.Rheinmetall & Co.GoldAMDPlug Power / Ballard PowerTeslaBitcoin

News-Ticker

Börsenchronik

06.10.25'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
03.10.25DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
02.10.25DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
01.10.25US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
30.09.25US-Shutdown droht: US-Börsen schließen dennoch höher -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
