DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag minimal höher erwartet. Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke leicht um 0,10 Prozent auf 24.400,50 Punkten.

Daneben wird auch der TecDAX vorbörslich höher gesehen. Nach einem stagnierenden Wochenstart dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag leicht zulegen. Positive Impulse kommen vor allem aus Asien. Der deutsche Leitindex dürfte aber vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern bleiben. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken. Die US-Quartalsberichtssaison steht noch aus, sodass aktuelle Impulse fehlen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal jedoch gut für den DAX verlaufen: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften sich am Dienstag zurückhalten. Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich nahe der Nulllinie. Händler rechnen am Dienstag weiterhin mit einem eher ruhigen, seitwärts gerichteten Geschäft. Für europäische Technologieaktien gelten positive US-Vorgaben als potenzieller Kurstreiber. Ob sich dies jedoch auf den breiteren Euro-Stoxx-50 auswirkt, bleibt abzuwarten, da die ungelöste Regierungskrise in Paris belastend wirkt. Die drei politischen Lager - Links, Mitte und Rechts - zeigen weiterhin keine Kompromissbereitschaft. Zudem sorgen die Renditen französischer Staatsanleihen für Unruhe: Mit 3,57 Prozent und einem Aufschlag von 85 Basispunkten gegenüber deutschen Zehnjahresanleihen sind Frankreichs Finanzierungskosten inzwischen höher als die des einstigen Sorgenkindes Italien. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Montag mit verschiedenen Vorzeichen. Der Dow Jones notierte zu Beginn der Sitzung knapp im Plus, im Verlauf drehte er jedoch ins Minus und gab letztlich 0,14 Prozent auf 46.694,97 Punkte nach.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen etwas stärker und baute seine Gewinne im Anschluss aus. Er verabschiedete sich 0,71 Prozent stärker bei 22.941,67 Zählern aus dem Handel. Der seit dem 1. Oktober andauernde Shutdown belastete die Börsen bislang kaum. Rückenwind erhielt vor allem der Technologiesektor durch eine Kooperation von AMD mit OpenAI im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Dow Jones hatte am Freitag erstmals die Marke von 47.000 Punkten überschritten und ein neues Allzeithoch erreicht. Gestützt wurde die Stimmung teilweise von anhaltenden Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen. Trotz fehlender Konjunkturdaten infolge des Shutdowns rechnet der Markt mehrheitlich mit weiteren Zinsschritten der US-Notenbank im Oktober und Dezember. Zwar blieb der wichtige Arbeitsmarktbericht am Freitag aus, doch deuten andere Signale auf eine Abkühlung des Jobmarkts hin - einem Bereich, dem die Fed zuletzt besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Eine Lösung des Haushaltsstreits ist hingegen weiter nicht in Sicht. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im Kongress beharren darauf, dass die Gegenseite die Verantwortung für den Stillstand trägt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken