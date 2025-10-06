DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.938 +1,4%Euro1,1712 -0,1%Öl65,44 +1,7%Gold3.961 +1,9%
Lkw-Hersteller im Fokus

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

06.10.25 22:00 Uhr
Trump überarbeitet Zollpläne: Neue Importzölle für Lastwagen in Sicht | finanzen.net

Die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Zölle auf schwere Lastwagen sollen erweitert und erst zu einem späteren Zeitpunkt erhoben werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,53 EUR -0,41 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
28,04 EUR 0,36 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ab 1. November sollen alle in die USA eingeführten mittelschweren und schweren Lastwagen mit einem Aufschlag von 25 Prozent versehen werden, wie er auf seiner Plattform Truth Social bekannt gab.

Bereits Ende September hatte Trump neue Zölle in gleicher Höhe auf "alle schweren (großen!) Lastwagen" aus dem Ausland ab dem 1. Oktober angekündigt - ob diese tatsächlich seither eingeführt wurden, blieb bislang unbeantwortet.

Unklar war zunächst auch, ob die neuesten Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - draufgeschlagen werden. So gilt eigentlich auf aus der EU in die Vereinigten Staaten importierte Güter ein Basiszollsatz von 15 Prozent.

Der US-Präsident begründet sein Vorgehen mit der "nationalen Sicherheit". Trump sieht die US-Wirtschaft in großer Gefahr, weil sie seiner Meinung nach von anderen Ländern über Jahre hinweg betrogen wurde. Mit seinen Zöllen - so argumentiert er - werde die heimische Wirtschaft gestärkt: Denn wenn Importe aus dem Ausland teurer werden, könnte sich die Bevölkerung verstärkt für US-Produkte entscheiden.

/ngu/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: James Devaney/Getty Images, Michael A. Bennett / Shutterstock.com

