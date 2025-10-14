DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Daimler Truck Aktie

33,86 EUR -0,24 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 25,87 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

12:11 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
33,86 EUR -0,24 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe enttäuscht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einfuhrzölle der USA dürften zu Marktanteilsverlusten führen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
-3,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

12:11 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktieneinstufung Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Daimler Truck auf 33 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag auf rotes Terrain
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
