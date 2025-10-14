Daimler Truck Aktie
Marktkap. 25,87 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe enttäuscht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einfuhrzölle der USA dürften zu Marktanteilsverlusten führen./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
-3,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
