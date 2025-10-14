Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe enttäuscht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einfuhrzölle der USA dürften zu Marktanteilsverlusten führen./la/jha/

