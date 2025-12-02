DAX23.695 +0,5%Est505.697 +0,5%MSCI World4.343 -0,1% Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.025 +0,9%Euro1,1615 ±0,0%Öl62,98 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Aktie im Blick

Outperform von RBC Capital Markets für Daimler Truck-Aktie

02.12.25 14:07 Uhr
RBC Capital Markets überrascht mit Outperform: Was steckt hinter dem Urteil zur Daimler Truck-Aktie? | finanzen.net

Das Daimler Truck-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,68 EUR -0,32 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Für Daimler Truck senkte er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2026 um 13 Prozent, da das Unternehmen stark vom angeschlagenen nordamerikanischen Markt abhängig sei. Er hält die Aktien aber für günstig bewertet.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie musste um 13:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 35,65 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 17,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 319.327 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 1,6 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

