DAX23.201 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,42 -0,6%Gold4.114 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Analystenstimme

Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick

19.11.25 10:59 Uhr
UBS bleibt bei "Neutral" für Daimler Truck: Zölle und US-Markt im Fokus - Aktie freundlich | finanzen.net

Daimler Truck bleibt unter Beobachtung: Nach einem durchwachsenen dritten Quartal und anhaltendem Gegenwind in Nordamerika bestätigt die UBS ihr neutrales Votum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,71 EUR 1,81 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• UBS behält Bewertung und Kursziel für Daimler Truck bei
• US-Zölle belasten: Gewinnrückgang in Q3
• Daimler Truck-Aktie im Blick

Wer­bung

UBS behält Daimler Truck-Einschätzung bei

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzchefin Eva Scherer und dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" bestätigt. Laut Analyst Hemal Bhundia fiel der Tenor des Treffens insgesamt ausgeglichen aus, wobei insbesondere die US-Zölle im Mittelpunkt standen.
Daimler Truck habe demnach betont, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zollregelungen gebe. Zudem sei die Erholung des nordamerikanischen Frachtmarkts sowie deren Einfluss auf die Lkw-Bestellungen hervorgehoben worden. Weitere Schwerpunkte des Gesprächs waren die Nachfrageentwicklung in Europa, die Preisgestaltung im Lkw-Segment sowie der mögliche Zeitpunkt künftiger Aktienrückkäufe.

Gewinnrückgang in Q3

Daimler Truck hat im dritten Quartal 2025 die Folgen der anhaltenden Branchenschwäche in Nordamerika deutlich zu spüren bekommen. Umsatz und Gewinn gingen spürbar zurück, nachdem sich die Nachfrage auf dem wichtigsten Einzelmarkt der Schwaben weiter abgeschwächt hatte.

Zwar stieg die Zahl der Bestellungen in den USA im Vergleich zum sehr schwachen zweiten Quartal wieder leicht an - mit 26.168 georderten Fahrzeugen fast doppelt so viele wie zuvor -, im Jahresvergleich bedeutete das jedoch immer noch ein Minus von rund 30 Prozent. Auch der Absatz von Lkw und Bussen blieb rückläufig. Hauptursachen sind die US-Zölle auf Stahl und Aluminium sowie die allgemeine Unsicherheit im Transportsektor, ausgelöst durch neue Handelsbeschränkungen. Viele Spediteure halten sich mit Neubestellungen zurück, da das künftige Transportvolumen kaum planbar ist. Finanzchefin Eva Scherer rechnet daher damit, dass Daimler Truck in Nordamerika nur das untere Ende der Prognosespannen bei Absatz und operativer Marge erreichen wird.

Wer­bung

In Europa konnte der Konzern hingegen dank seines Sparprogramms und stabilerer Nachfrage wieder Boden gutmachen. Dennoch bleibt der nordamerikanische Markt mit den Marken Freightliner und Western Star weiterhin der entscheidende - und aktuell schwierigste - Faktor für das Ergebnis.

So steht es um die Daimler Truck-Aktie

Seit Jahresbeginn steht die Daimler Truck-Aktie mit 3,5 Prozent im Minus. Im heutigen Mittwochshandel geht es für das Papier via XETRA jedoch zeitweise um 3,29 Prozent nach oben auf 35,80 Euro.
Bis zu dem UBS-Kursziel sind es für das Papier noch 18,29 Prozent, gemessen am letzten Schlusskurs von 34,66 Euro.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen