ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

