ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

05.01.26 12:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,50 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:56Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.12.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.12.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
26.11.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen