Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH)
24.000 Punkte im DAX - Hexensabbat in 11 Tagen.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über VW, Daimler Truck und fallende Energiepreise. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Daimler Truck News
Bildquellen: finanzen.net
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen