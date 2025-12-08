DAX24.101 +0,3%Est505.725 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +2,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.562 +1,4%Euro1,1652 +0,1%Öl62,92 -1,5%Gold4.209 +0,3%
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH)

08.12.25 15:17 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH)

24.000 Punkte im DAX - Hexensabbat in 11 Tagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,45 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
190,36 EUR 4,88 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
106,70 EUR 0,20 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über VW, Daimler Truck und fallende Energiepreise. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

