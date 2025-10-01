DAX 24.291 +1,9%ESt50 5.687 +1,4%MSCI World 4.343 +1,1%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.001 +1,4%Bitcoin 95.646 +2,6%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,45 -1,5%Gold 4.349 +2,3%
Daimler Truck Aktie

34,62 EUR +0,53 EUR +1,55 %
STU
Marktkap. 25,52 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8
ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF
Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

16:36 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
34,62 EUR 0,53 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
-12,02%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
34,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,34%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

16:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:01 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Rating im Fokus Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag freundlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX stärker
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagvormittag fester
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
