Daimler Truck Aktie
Marktkap. 25,52 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
-12,02%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
34,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,34%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|16:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG