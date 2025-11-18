Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse im Fokus

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzvorständin Eva Scherer und dem IR-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei neutral gewesen, wobei die nordamerikanischen Zölle ein zentrales Thema gewesen seien, schrieb Hemal Bhundia am Montag. So habe der Lkw-Bauer erklärt, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zöllen gebe. Zudem sei die Bedeutung der Erholung des nordamerikanischen Frachtmarktes sowie weitere Faktoren für Lkw-Bestellungen in Nordamerika betont worden. Themen seien zudem die europäische Nachfrage gewesen, die Lkw-Preisentwicklung und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen.

Um 12:01 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 33,98 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 20,66 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 292.846 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. Experten zufolge können Daimler Truck-Anleger am 19.03.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

