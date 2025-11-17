DAX23.908 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,93 -0,6%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, SUSS MicroTec, Formycon im Fokus
Top News
Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise
DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Daimler Truck-Investmentbeispiel

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

17.11.25 10:00 Uhr
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,22 EUR -0,11 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Daimler Truck-Papier 36,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 27,345 Daimler Truck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 961,99 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 14.11.2025 auf 35,18 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,80 Prozent.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,01 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Anteils auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen