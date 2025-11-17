DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Daimler Truck-Investmentbeispiel

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Daimler Truck-Papier 36,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 27,345 Daimler Truck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 961,99 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 14.11.2025 auf 35,18 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,80 Prozent.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,01 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Anteils auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

