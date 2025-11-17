Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Erster Rückgang seit Anfang 2024: Japans Wirtschaft schrumpft im Sommer. Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit. BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen. Trump: Zölle auf Bananen, Rindfleisch und Kaffee zurückgenommen.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende merklich tiefer.
Der DAX war bereits zum Start unter die 24.000-Punkte-Marke gerutscht. Im weiteren Handelsverlauf vergrößerte er seinen anfänglichen Verlust und schloss am Abend 0,69 Prozent schwächer bei 23.876,55 Punkten.
Der TecDAX war mit einem moderaten Abschlag gestartet und beendete den Freitagshandel 0,39 Prozent leichter bei 3.534,64 Zählern.
Von der jüngst noch guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt war vor dem Wochenende nicht mehr viel übrig. In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX in dieser Woche zuerst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Höchststand ausgebremst wurde.
Die Rally in Richtung des Oktober-Rekords von 24.771 Punkten wurde nun jedoch durch Gewinnmitnahmen in den USA am Donnerstag gebremst. Insbesondere Technologiewerte waren betroffen, nachdem einige Fed-Mitglieder Zweifel aufwarfen, ob die US-Notenbank im Dezember den Leitzins ein weiteres Mal senken wird. Der Dow Jones Industrial hatte am Mittwoch noch ein neues Allzeithoch erreicht.
Die Berichtssaison befindet sich vielerorts in der Endphase. Besondere Aufmerksamkeit lag am Freitag auf Siemens Energy, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027/28 angehoben hatte. Analysten sehen nun erhebliches Potenzial für steigende Markterwartungen.
Anleger an Europas Börsen trennten sich am Freitag von ihren Papieren.
Der EURO STOXX 50 hatte mit einem leichten Minus eröffnet und gab dann im weiteren Handelsverlauf noch deutlich stärker ab. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,85 Prozent tiefer bei 5.693,77 Punkten ins Wochenende.
Damit setzte sich die Korrektur vom Vortag fort. "Diejenigen, die in der vergangenen Woche günstig eingestiegen sind, haben ihre Gewinne offenbar schnell wieder mitgenommen", kommentierte QC-Portfoliomanager Thomas Altmann den Rücksetzer laut Dow Jones Newswires. Entscheidend werde nun sein, auf welchem Kursniveau erneut Käufer in den Markt finden.
Schwache Vorgaben kamen von der Wall Street. In den USA hatten deutlich gesunkene Zinssenkungserwartungen am Donnerstag die Stimmung belastet und vor allem die hoch bewerteten Technologiewerte unter Druck gesetzt. Weil der US-Notenbank als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns diverse Konjunkturdaten fehlten, dürfte sie zunächst vorsichtig agieren und möglicherweise im Dezember die Zinsen nicht weiter senken, so die Überlegung. Ähnlich hatten sich zudem einige US-Notenbanker geäußert.
Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneinheitlich.
Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung im Minus und verlor letztendlich 0,65 Prozent auf 47.147,48 Zähler.
Die Techtitel kamen kaum vom Fleck. Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsschluss ein marginales Plus von 0,13 Prozent auf 22.900,59 Punkte.
Auch am Freitag blieb die Nervosität der Anleger nach den jüngsten Kursschwankungen bestehen. Der Handel startete mit deutlichen Verlusten, da neben der Bewertung großer Technologiekonzerne zunehmend Zweifel aufkommen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen in diesem Jahr erneut senken wird. Zwar ließ der Abwärtsdruck rasch nach, doch echte Kaufbereitschaft stellte sich dennoch nicht ein.
Die wichtigsten Indizes in Fernost zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
In Japan gibt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 0,22 Prozent auf 50.266,60 Punkte nach.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben um 0,59 Prozent auf 3.966,80 Zähler runter.
Unterdessen geht es auch in Hongkong nach unten: Dort verliert der Hang Seng 0,96 Prozent auf 26.316,42 Einheiten.
Die Börsen in Asien verbuchen zum Wochenstart erneut Verluste. In den USA hatten zuletzt schwindende Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember die Marktstimmung belastet. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank nur noch bei etwa 50 Prozent.
