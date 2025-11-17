DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +0,9%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.136 +1,0%Euro1,1608 -0,1%Öl63,74 -0,9%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus
Ausblick: Xpeng präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xpeng präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Heute im Fokus

Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft

aktualisiert 17.11.25 07:40 Uhr

Erster Rückgang seit Anfang 2024: Japans Wirtschaft schrumpft im Sommer. Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit. BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen. Trump: Zölle auf Bananen, Rindfleisch und Kaffee zurückgenommen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende merklich tiefer.

Der DAX war bereits zum Start unter die 24.000-Punkte-Marke gerutscht. Im weiteren Handelsverlauf vergrößerte er seinen anfänglichen Verlust und schloss am Abend 0,69 Prozent schwächer bei 23.876,55 Punkten.
Der TecDAX war mit einem moderaten Abschlag gestartet und beendete den Freitagshandel 0,39 Prozent leichter bei 3.534,64 Zählern.

Von der jüngst noch guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt war vor dem Wochenende nicht mehr viel übrig. In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX in dieser Woche zuerst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Höchststand ausgebremst wurde.

Die Rally in Richtung des Oktober-Rekords von 24.771 Punkten wurde nun jedoch durch Gewinnmitnahmen in den USA am Donnerstag gebremst. Insbesondere Technologiewerte waren betroffen, nachdem einige Fed-Mitglieder Zweifel aufwarfen, ob die US-Notenbank im Dezember den Leitzins ein weiteres Mal senken wird. Der Dow Jones Industrial hatte am Mittwoch noch ein neues Allzeithoch erreicht.

Die Berichtssaison befindet sich vielerorts in der Endphase. Besondere Aufmerksamkeit lag am Freitag auf Siemens Energy, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027/28 angehoben hatte. Analysten sehen nun erhebliches Potenzial für steigende Markterwartungen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Netflix-Aktie wird heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
NetflixBuffett-DepotVirgin GalacticD-Wave QuantumAllianzRheinmetallMichael Burry / Tech-Konzerne

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

14.11.25DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
13.11.25US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
12.11.25Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
11.11.25Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
10.11.25Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten