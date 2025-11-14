DAX23.808 -1,0%Est505.683 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,17 +1,7%Gold4.171 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Profil
Stühlerücken

HELLA-Aktie in Grün: CEO ausgetauscht

14.11.25 09:40 Uhr
HELLA-Aktie steigt: CEO-Wechsel

HELLA bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Forvia
11,22 EUR -0,01 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HELLA GmbH & Co. KGaA
79,70 EUR -0,80 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der HELLA seit Anfang 2024 führt.

Die HELLA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 81,00 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Hella

