HELLA-Aktie in Grün: CEO ausgetauscht
HELLA bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef.
Werte in diesem Artikel
Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der HELLA seit Anfang 2024 führt.
Die HELLA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 81,00 Euro.
DOW JONES
