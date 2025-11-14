Stühlerücken

HELLA bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef.

Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der HELLA seit Anfang 2024 führt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Forvia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Forvia

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung