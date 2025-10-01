HELLA Aktie
Marktkap. 9,02 Mrd. EURKGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN A13SX2
ISIN DE000A13SX22
Symbol HLKHF
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor dem im November anstehenden Quartalsbericht mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi erwartet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick bereits Eckdaten am 17. Oktober, also kurz vor dem Quartalsbericht des Mutterkonzerns Forvia. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal die üblichen saisonalen Schwankungen widerspiegeln wird. Bezüglich der Jahresziele sei Hella auf Kurs./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,50 €
|Abst. Kursziel*:
-14,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
81,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,43%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|10:36
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
