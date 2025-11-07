DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
HELLA Aktie

80,80 EUR -0,90 EUR -1,10 %
STU
Marktkap. 9,07 Mrd. EUR

KGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN A13SX2

ISIN DE000A13SX22

Symbol HLKHF

Deutsche Bank AG

HELLA GmbHCo Hold

14:06 Uhr
HELLA GmbHCo Hold
HELLA GmbH & Co. KGaA
80,80 EUR -0,90 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Autozulieferers zeigten eine moderate Enttäuschung bei den Gewinnen, wogegen der freie Barmittelzufluss nicht so schwach ausgefallen sei wie befürchtet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HELLA Hold

Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,30 €		 Abst. Kursziel*:
-11,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,37%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

14:06 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
03.04.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

