Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis gab um 20:40 Uhr um -1,26 Prozent auf 4.028,08 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.079,58 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -1,17 Prozent auf 50,01 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 50,60 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,71 Prozent auf 1.526,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.553,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,85 Prozent auf 1.381,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.407,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,17 Prozent auf 64,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,39 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,52 Prozent auf 59,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 60,09 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,22 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Nach 3,06 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um 1,73 Prozent auf 3,10 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,42 Prozent auf 4,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,15 Prozent auf 2,21 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,05 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,35 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,30 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,35 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,58 US-Dollar).

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 4,02 Prozent auf 11,58 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,13 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 331,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (322,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,97 Prozent.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:09 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,69 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,19 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,22 US-Dollar.

Nach 66,84 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagabend um 0,79 Prozent auf 67,36 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Kohlepreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 96,15 US-Dollar lag, wird der Kohlepreis um 19:04 Uhr auf 96,45 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 3,06 Prozent auf 10,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 10,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 547,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (508,00 US-Dollar).

