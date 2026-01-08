Geopolitische Risiken

Die Ölpreise sind am Freitag erneut gestiegen.

Im Vergleich zum Vortag hielt sich die Bewegung aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 62,49 US-Dollar und damit 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 46 Cent auf 58,22 Dollar.

Am Donnerstag waren die Ölpreise noch deutlich stärker gestiegen und Brent-Öl aus der Nordsee hatte sich um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert. Hintergrund waren Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung des Förderlandes Iran. Trump hatte die Staatsführung in Teheran vor der Tötung von Demonstranten gewarnt und mit "harten" Strafen gedroht.

Am Ölmarkt sind geopolitische Risiken zuletzt stärker in den Vordergrund gerückt. Neben den Drohungen in Richtung Iran hat Trump in einem Interview des US-Senders Foxnew zudem die Unterstützung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs signalisiert. Allerdings sagte Trump auch: "Ich hoffe, dass wir es nicht verwenden müssen."

Zuvor hatten die USA bereits mehrere Maßnahmen gegen die russische Wirtschaft verhängt, darunter Strafmaßnahmen gegen die beiden größten russischen Öl-Firmen.

/jkr/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)