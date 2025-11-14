Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Allianz-Aktie

Experten-Analyse

Das Allianz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 368,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 2,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 223.641 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für das Papier um 29,8 Prozent aufwärts. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren.

