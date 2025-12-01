DAX 23.702 +0,5%ESt50 5.697 +0,5%MSCI World 4.377 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.887 +0,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 63,02 -0,5%Gold 4.186 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Muss Strategy BTC verkaufen? -- Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer
Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
370,40 EUR +0,80 EUR +0,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 141,54 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

10:21 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
370,40 EUR 0,80 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben. Huttner traut der Allianz beim operativen Ergebnis bis 2027 jährliche Wachstumsraten von neun Prozent zu und liegt damit deutlich über den vom Konzern angestrebten rund sechs Prozent./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
370,30 €		 Abst. Kursziel*:
16,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
370,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

10:21 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Allianz Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

dpa-afx Schäden im Blick Munich Re-Aktie kaum verändert: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont Munich Re-Aktie kaum verändert: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont
finanzen.net Allianz-Aktie: GD 38 nach unten gekreuzt im Allianz-Chart
finanzen.net Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag fester
dpa-afx Allianz-Aktie gibt aber nach: Verzinsung von Lebensversicherungen stabil gehalten
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag billiger
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Minusbereich
EQS Group EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Allianz to cut up to 1,800 jobs due to AI advances
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group Allianz Commercial: AI and cloud computing drive global construction boom for data centers
Irish Times Allianz insurance Irish headquarters vandalised in Dublin by pro-Palestine group
Irish Times Allianz insurance Dublin headquarters vandalised by pro-Palestine group
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen