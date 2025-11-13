DAX24.243 -0,6%Est505.785 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.565 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,21 +0,9%Gold4.235 +0,9%
Expertise

Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

13.11.25 14:25 Uhr
Allianz-Aktie vor Quartalszahlen im Blick - Was Experten erwarten | finanzen.net

Allianz öffnet die Bücher -  damit rechnen Experten.

Allianz gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,21 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 53,83 Prozent auf 19,76 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,83 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 25,20 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,37 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,01 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

