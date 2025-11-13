Amazon-Aktie: Kampfansage an illegales Streaming mit dem Fire TV Stick
Der Online-Versandriese Amazon will Apps blockieren, die es ermöglichen mithilfe des Fire TV Sticks illegal zu streamen. Dies betrifft alte sowie neue Geräte.
• Amazon will härter gegen illegales Streaming vorgehen
• Bestimmte Apps sollen blockiert werden
• Alte und neue Geräte betroffen
Der Online-Versandriese Amazon will mehr tun, um gegen illegales Streaming mit dem Fire TV Stick vorzugehen. Wie The Atlantic schreibt, sollen Apps auf den Fire TV Stick-Geräten blockiert werden, die als solche identifiziert wurden und über die illegales Streaming ermöglicht wird. Hier geht es konkret insbesondere um Sportübertragungen.
So verweist The Atlantic auf Daten von YouGov Sport, wonach rund 4,7 Millionen Erwachsene in Großbritannien in den letzten sechs Monaten illegale Streams in Großbritannien angeschaut hätten. Hiervon hätten 31 Prozent einen Fire Stick oder ein ähnliches Internet Protocol Television-Gerät (IPTV) genutzt.
Offene Entwicklungssoftware als Einfallstor
Tatsächlich beschweren sich die Inhaber von Sportrechten und andere Rundfunkanstalten schon länger über die früheren Versionen des Fire TV Sticks aufgrund der offenen Entwicklungssoftware. Auf diese Weise können Drittanbieter nicht autorisierte Apps, die illegale Streaming-Plattformen bereitstellen, auf das System laden. Speziell handelt es sich hierbei häufig um Abonnementdienste, die weitaus günstiger sind als legale Sportanbieter.
Erst im vergangenen Monat hat Amazon einen neuen Fire TV Stick lanciert, der mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen durch das neue Vega-Betriebssystem daherkommt. Dennoch will der Versandhändler Beschränkungen sowohl für neue als auch für alte Geräte einführen. Registrierte Entwickler werden den Fire Stick jedoch weiterhin für legitime Zwecke nutzen dürfen.
"Piraterie ist illegal, und wir haben stets daran gearbeitet, sie aus unserem App-Store zu verbannen", erklärte ein Sprecher von Amazon gegenüber The Athletic. "Wir werden nun Apps blockieren, die nachweislich Zugang zu raubkopierten Inhalten bieten, einschließlich solcher, die außerhalb unseres App-Stores heruntergeladen wurden. Dies ist Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, Urheber zu unterstützen und Kunden zu schützen, da Piraterie Nutzer auch Malware, Viren und Betrug aussetzen kann."
Wie The Atlantic schreibt, hätte die Einführung in Deutschland und Frankreich bereits begonnen und werde in den kommenden Wochen und Monaten weltweit ausgeweitet.
Amazon-Aktie im Blick
Die Amazon-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,06 Prozent höher bei 244,34 US-Dollar. Nach überzeugenden Quartalszahlen kletterte das Papier in den vergangenen Tagen auf ein neues Allzeithoch.
In den letzten fünf Handelstagen verringerte sich der Kurs zwar um 2,4 Prozent, im letzten Monat ging es mit plus 13,28 Prozent jedoch steil nach oben. Diese Entwicklung verleiht vielen Anlegern Auftrieb - der Online-Riese bleibt ganz vorn im Rennen um die Gunst der Investoren.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
