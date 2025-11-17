Im Aufwind

Die Aktien von Alphabet haben am Montag kräftig zugelegt, nachdem Starinvestor Warren Buffett mit seiner Investmentholding bei den Papieren kräftig zugegriffen hat.

Bis zum Handelsende stieg ihr Kurs an der NASDAQ um 3,11 Prozent auf 285,60 US-Dollar, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war.

Wer­bung Wer­bung

Im Verlauf erreichten die Papiere im US-Handel am Montag einen neuen Rekordstand bei 294,52 US-Dollar.

Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet A-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)