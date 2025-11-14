Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
Goldman Sachs Group Inc. hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr um 5,1 Prozent auf 34,04 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 24,85 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.333.922 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 9,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Infineon News
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
