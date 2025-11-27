Infineon Aktie
Marktkap. 45,2 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,01 €
|Abst. Kursziel*:
22,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
