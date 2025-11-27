DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,50 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.106 +0,5%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,56 +0,3%Gold 4.167 +0,2%
Infineon Aktie

Marktkap. 45,2 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Infineon AG
36,22 EUR 0,84 EUR 2,36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,01 €		 Abst. Kursziel*:
22,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

