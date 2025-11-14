DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin85.264 -0,6%Euro1,1643 ±0,0%Öl64,22 +1,8%Gold4.208 +0,9%
STH vs. LTH

Trotz Erholung: Experte warnt vor drastischen Folgen auf aktuellem Bitcoin-Niveau

14.11.25 03:13 Uhr
Crash-Gefahr beim Bitcoin? Experte sieht Kursverfall um bis zu 70 Prozent | finanzen.net

Ein Kryptoanalyst warnt vor einem drastischen Kursverfall am Kryptomarkt. Besonders eine Preismarke macht dem Experten mit Blick auf den Bitcoin Sorgen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
78.484,5244 CHF -606,1419 CHF -0,77%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
85.094,6101 EUR -640,9749 EUR -0,75%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
75.329,2536 GBP -488,0139 GBP -0,64%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.295.279,9186 JPY -123.508,0627 JPY -0,80%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
99.088,3643 USD -628,2938 USD -0,63%
Charts|News

BTC trotz Erholung deutlich unter Rekordständen
• Analyst bringt STH Price und LTH Price ins Spiel
• Sorge um Preisniveau

Das Krypto-Urgestein Bitcoin hat in diesem Jahr einmal mehr starke Schwankungen erlebt. Zwar steht in Summe seit Jahresstart ein Plus von rund zwölf Prozent, von seinen Höchstständen, die im Oktober bei über 126.000 US-Dollar markiert wurden, ist der Bitcoin derzeit aber Welten entfernt. Zwar kam es angesichts von Hoffnungen auf ein Ende des Shutdowns in den USA zuletzt zu einer Erholung am Kryptomarkt, dennoch blickt ein Marktexperte mit Sorge auf das aktuelle Preisniveau.

Wichtige Preismarke könnte Richtung entscheiden

Ali Martinez, der für seine Analyse von Chartmustern und On-Chain-Signalen bekannt ist, hat in einem Beitrag auf X erklärt, dass die Preismarke von 111.937 US-Dollar für den Bitcoin entscheidend ist. Sollte die Kryptowährung weiterhin unter diesem Short-Term Holder Realized Price (STH) von 111.937 US-Dollar gehandelt werden, sieht der Experte mit höherer Wahrscheinlichkeit den Realized Price von 56.145 US-Dollar oder sogar den Long-Term Holder Realized Price von 37.815 US-Dollar als potenzielles Ziel für das Krypto-Urgestein.

Als Short-Term Holder Realized Price (STH) gilt am Markt der durchschnittliche Kaufpreis von Kryptowährungen durch Anleger, die ihre Coins weniger als 155 Tage gehalten haben. Vor diesem Hintergrund ist er ein wichtiger Analysewert, der Einblicke in die aktuelle Marktstimmung gibt und dabei Hinweise darauf liefert, wie das potenzielle Verkaufsverhalten kurzfristiger Händler sowie Preisniveaus zu verstehen ist, bei denen eine kurzfristige Unterstützung oder ein Widerstand liegen könnte.
Als der Long-Term Holder Realized Price (LTH) gilt daneben der durchschnittliche Kaufpreis von Bitcoin durch Anleger, die ihre Bestände bereits länger als 155 Tage halten.

Bitcoin derzeit weit unterhalb der wichtigen Marke

Aktuell wird ein Bitcoin bei rund 98.241 US-Dollar gehandelt und damit deutlich unterhalb des Short-Term Holder Realized Preises.

Akute Sorgen sollten sich Anleger aber wohl noch nicht machen, denn die Aussagekraft von STH und LTH als kurzfristiger Trading-Indikator gilt als begrenzt - immerhin basieren beide Preise auf vergangenen Transaktionen, nicht auf zukünftigen Erwartungen. Dennoch sind sie als zyklische Indikatoren durchaus relevant, geben sie doch Hinweise auf das Preisniveau, das spekulative Anleger zum Einstieg veranlasst hat, und jenes, welches den "Bodenpreis" überzeugter Investoren repräsentiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bitcap, ImageFlow / Shutterstock.com