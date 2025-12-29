Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Montagmittag.

Bitcoin gab um 12:25 um 0,21 Prozent auf 87.635,74 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 87.816,99 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Litecoin um 1,11 Prozent auf 77,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 78,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,46 Prozent auf 2.961,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.947,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,97 Prozent auf 602,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 621,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,48 Prozent auf 1,873 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,864 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 443,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (453,21 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,07 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3699 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3681 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2200 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2211 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2820 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Binancecoin um 0,56 Prozent auf 853,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 858,72 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 1,06 Prozent auf 0,1251 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1238 US-Dollar.

Nach 125,19 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Montagmittag um 0,02 Prozent auf 125,22 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Avalanche bei 12,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,64 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 12,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,47 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 1,462 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,444 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.