DAX24.338 ±-0,0%Est505.755 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +3,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin73.928 -0,9%Euro1,1762 -0,1%Öl61,91 +1,8%Gold4.453 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS klar im Minus nach Selenskyj/Trump-Treffen -- DroneShield, NVIDIA, Groq, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Tesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben Tesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben
NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

29.12.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Mittag | finanzen.net

Kryptokurse am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68.711,6932 CHF -581,2679 CHF -0,84%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73.927,7919 EUR -649,8199 EUR -0,87%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64.504,4466 GBP -545,4610 GBP -0,84%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.596.806,8597 JPY -142.204,9534 JPY -1,04%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
86.962,5165 USD -854,4724 USD -0,97%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.318,9577 CHF -6,8631 CHF -0,30%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.494,9963 EUR -8,2039 EUR -0,33%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.176,9669 GBP -6,4356 GBP -0,29%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
458.879,9679 JPY -2.270,4568 JPY -0,49%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.934,9065 USD -12,6739 USD -0,43%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
97,8046 CHF -0,9813 CHF -0,99%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
105,2293 EUR -1,0906 EUR -1,03%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
91,8160 GBP -0,9209 GBP -0,99%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.353,7743 JPY -232,9314 JPY -1,19%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
123,7830 USD -1,4113 USD -1,13%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
670,9746 CHF -6,6040 CHF -0,97%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
721,9102 EUR -7,3442 EUR -1,01%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
629,8906 GBP -6,1975 GBP -0,97%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
132.773,7992 JPY -1.572,6111 JPY -1,17%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
849,1952 USD -9,5199 USD -1,11%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4698 CHF -0,0013 CHF -0,09%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,5814 EUR -0,0019 EUR -0,12%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,3798 GBP -0,0012 GBP -0,09%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
290,8509 JPY -0,8268 JPY -0,28%
Charts|News

Bitcoin gab um 12:25 um 0,21 Prozent auf 87.635,74 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 87.816,99 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Litecoin um 1,11 Prozent auf 77,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 78,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,46 Prozent auf 2.961,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.947,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,97 Prozent auf 602,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 621,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,48 Prozent auf 1,873 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,864 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 443,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (453,21 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,07 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3699 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3681 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2200 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2211 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2820 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Binancecoin um 0,56 Prozent auf 853,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 858,72 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 1,06 Prozent auf 0,1251 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1238 US-Dollar.

Nach 125,19 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Montagmittag um 0,02 Prozent auf 125,22 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Avalanche bei 12,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,64 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 12,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,47 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 1,462 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,444 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com