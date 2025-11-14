DAX23.680 -1,5%Est505.654 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 -3,9%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.466 -3,8%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Preisanstieg

Darum legen die Ölpreise zu - Drohnenangriff auf russische Ölindustrie treibt

14.11.25 10:57 Uhr
Ölpreise steigen: Drohnenangriff in Russland | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Freitag nach einem Drohnenangriff der Ukraine auf die russische Ölindustrie gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
64,19 USD 1,08 USD 1,71%
News
Ölpreis (WTI)
59,49 USD 0,80 USD 1,36%
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 87 Cent auf 63,88 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 94 Cent auf 59,63 Dollar zu.

Zeitweise war der Preis für Brent-Öl in der vergangenen Nacht um mehr als einen Dollar nach oben geschnellt. Am Markt wurde der Preisanstieg mit Meldungen über einen Drohenangriff auf ein russisches Öldepot im Schwarzmeerhafen Noworossijsk erklärt. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach ukrainische Angriffe auf Anlagen der russischen Ölindustrie gegeben, die Auswirkungen auf die Ölpreise zeigten.

Zuvor hatten Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die Ölpreise im Verlauf der Woche noch zeitweise deutlich belastet. Beide Organisationen gehen mittlerweile von einem Überangebot auf dem Ölmarkt aus, nachdem der Ölverbund Opec+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte.

/jkr/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com, PhotoStock10 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis