DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.155 -0,8%Euro1,1708 -0,3%Öl59,67 +1,4%Gold4.311 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Top News
OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie
American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen! American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Venezuela im Fokus

Ölpreise steigen - die Gründe

17.12.25 07:43 Uhr
Darum legen die Ölpreise zu | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
59,75 USD 0,91 USD 1,55%
News
Ölpreis (WTI)
55,97 USD 0,70 USD 1,27%
News

Für Rückenwind sorgte die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Am Vortag waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg im frühen Handel am Mittwoch um 92 Cent auf 59,84 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 56,17 Dollar und damit 90 Cent mehr.

US-Präsident Donald Trump hat die große US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. Trump verfügte eine "TOTALE UND VOLLSTÄNDIGE BLOCKADE ALLER SANKTIONIERTEN ÖLTANKER", die nach Venezuela ein- oder aus dem Land auslaufen. Bereits vor Tagen hatten die USA einen Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt.

Auch wenn am Ölmarkt von einer weiteren großen Eskalation gesprochen werde, erwartet Rohstoff-Analyst Warren Patterson von der ING Groep, dass die Investoren einen kühlen Kopf bewahren werden. Grundsätzlich seien mögliche Angebotsrisiken einkalkuliert und die jüngste Preisreaktion zeige, dass der Ölmarkt nicht sehr besorgt sei.

/stk/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis