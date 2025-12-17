DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,1%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.155 -0,8%Euro1,1711 -0,3%Öl59,75 +1,6%Gold4.315 +0,3%
Goldpreis legt deutlich zu und nähert sich Rekord - Silber so teuer wie nie

17.12.25 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.313,80 USD 11,37 USD 0,26%
News
Silberpreis
65,53 USD 1,78 USD 2,79%
News

LONDON (dpa-AFX) - Edelmetalle bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt: Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen deutlich zugelegt und nähert sich damit wieder der Rekordmarke von Mitte Oktober. Zudem war Silber so teuer wie noch nie. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold zog im frühen Handel um bis zu 0,9 Prozent auf 4.342 Dollar an. Damit steuert Gold wieder auf das Mitte Oktober erreichte Rekordhoch von knapp 4.381,52 US-Dollar. Das Edelmetall zählt in diesem Jahr mit einem Plus von derzeit rund 65 Prozent zu den beliebtesten Anlageklassen. Noch stärker legte der Silberpreis zu. Dieser kletterte seit Ende 2024 um 129 Prozent nach oben. Am Mittwoch erreichte Silber mal wieder einen weiteren Rekord. Der Preis für eine Feinunze zog um bis zu 4,4 Prozent auf 66,5284 Dollar an./zb/stk

