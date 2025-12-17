DAX24.139 +0,3%Est505.735 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.779 -1,3%Euro1,1716 -0,3%Öl59,89 +1,8%Gold4.320 +0,4%
Gold, Öl & Co.

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

17.12.25 10:13 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.877,08 USD 5,48 USD 0,19%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.900,85 USD -3,00 USD -0,16%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,57%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,10 EUR -0,45 EUR -0,51%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,97 USD 0,08 USD 2,08%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.320,48 USD 18,05 USD 0,42%
News
Haferpreis
2,80 USD 0,03 USD 0,99%
News
Heizölpreis
57,06 USD 0,79 USD 1,41%
News
Holzpreis
563,50 USD 5,00 USD 0,90%
News
Kaffeepreis
3,76 USD -0,03 USD -0,83%
News
Kakaopreis
4.356,00 GBP 116,00 GBP 2,74%
News
Kohlepreis
94,15 USD -1,50 USD -1,57%
News
Kupferpreis
11.635,65 USD -138,50 USD -1,18%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD USD 0,14%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD 0,01 USD 1,10%
News
Maispreis
4,38 USD 0,02 USD 0,34%
News
Mastrindpreis
3,43 USD 0,03 USD 1,00%
News
Milchpreis
15,85 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
499,34 USD -6,51 USD -1,29%
News
Nickelpreis
14.116,50 USD -183,50 USD -1,28%
News
Ölpreis (Brent)
59,89 USD 1,05 USD 1,78%
News
Ölpreis (WTI)
56,40 USD 1,13 USD 2,04%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD 0,02 USD 1,11%
News
Palladiumpreis
1.627,50 USD 25,00 USD 1,56%
News
Palmölpreis
3.947,00 MYR -53,00 MYR -1,33%
News
Platinpreis
1.918,00 USD 69,50 USD 3,76%
News
Rapspreis
469,25 EUR -6,25 EUR -1,31%
News
Reispreis
9,51 USD 0,01 USD 0,11%
News
Silberpreis
65,81 USD 2,06 USD 3,23%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,80 USD 0,40 USD 0,13%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD -0,19%
News
Sojabohnenpreis
10,63 USD USD 0,02%
News
Super Benzin
1,63 EUR -0,01 EUR -0,37%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
185,75 EUR -2,00 EUR -1,07%
News
Zinkpreis
3.026,15 USD -100,00 USD -3,20%
News
Zinnpreis
41.088,50 USD -12,50 USD -0,03%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,07%
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.321,80 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,45 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.302,43 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 3,20 Prozent auf 65,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 63,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.848,50 US-Dollar am Vortag auf 1.917,50 US-Dollar nach oben (+3,73Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,90 Prozent auf 1.633,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.602,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 2,23 Prozent auf 60,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 58,92 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,04 Prozent auf 56,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 55,27 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,32 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,99 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:56 Uhr auf 2,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,77 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,34 Prozent stärker bei 4,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,09 Prozent auf 10,64 US-Dollar, nach 10,63 US-Dollar am Vortag.

Nach 302,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochvormittag um 0,23 Prozent auf 303,10 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,48 US-Dollar am Vortag auf 0,48 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).

Nach 185,75 Euro am Vortag ist der Weizenpreis am Mittwochvormittag um 0,13 Prozent auf 186,00 Euro gestiegen.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf. Es geht 2,24 Prozent auf 3,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,89 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 08:14 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 15,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 15,84 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,41 Prozent auf 57,06 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 56,27 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 94,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,65 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis