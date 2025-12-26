DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.629 +0,1%Bitcoin74.171 +0,2%Euro1,1774 -0,1%Öl60,70 -2,5%Gold4.523 +1,0%
Sorgen vor höherem Angebot

Darum notieren die Ölpreise deutlich tiefer

26.12.25 17:48 Uhr
Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gesunken.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
60,70 USD -1,58 USD -2,54%
News
Ölpreis (WTI)
56,74 USD -1,61 USD -2,76%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,26 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,00 Dollar auf 57,35 Dollar.

Eine mögliche Lösung im Ukrainekrieg könnte zu einem höheren Angebot russischen Öls auf den Weltmärkten führen, sagten Händler. Das Geschäftsvolumen war dünn. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

