DAX24.259 -0,3%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 +6,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin75.914 +1,8%Euro1,1775 ±0,0%Öl61,55 +1,2%Gold4.464 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor einem Jahr eingebracht DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ukraine im Fokus

Darum erholen sich die Ölpreise etwas

29.12.25 09:46 Uhr
Steigende Ölpreise: Was steckt dahinter? | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
61,57 USD 0,77 USD 1,27%
News
Ölpreis (WTI)
57,68 USD 0,94 USD 1,66%
News

Sie haben sich damit ein Stück weit von jüngsten deutlichen Verlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,33 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 57,41 Dollar.

Am Freitag hatten Spekulationen auf Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine die Ölpreise belastet. Die Aussicht auf ein höheres Angebot von russischem Öl auf dem Weltmarkt hatte die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee zeitweise um etwa zwei Dollar je Barrel nach unten gedrückt.

Ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag allerdings keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Vor allem die Frage nach der Aufgabe weiterer ukrainischer Territorien, die Russland in seinem seit fast vier Jahren dauernden Angriffskrieg nicht erobern konnte, aber für sich beansprucht, gilt weiter als ungeklärt.

Trotz der Erholung stehen die Ölpreise im Dezember vor dem fünften monatlichen Rückgang in Folge. Dies ist die längste Phase mit fallenden Ölpreisen seit mehr als zwei Jahren. Belastet wurden die Preise vor allem durch die Sorge vor einem globalen Überangebot durch eine höhere Produktion von Mitgliedern des Ölverbunds OPEC+. Geopolitische Spannungen durch den drohenden Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Staat Venezuela haben den Preisverfall in den vergangenen Wochen etwas gebremst.

/jkr/jsl/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Trong Nguyen / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis