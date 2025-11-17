DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.045 -0,9%
US-Konjunkturdaten im Blick

Darum fällt der Euro zum US-Dollar

17.11.25 20:57 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar nachgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Währungsgeschäft nicht mehr stärker bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2375 CNY -0,0030 CNY -0,04%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8810 GBP -0,0017 GBP -0,19%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0094 HKD -0,0252 HKD -0,28%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
179,9000 JPY 0,3200 JPY 0,18%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1589 USD -0,0035 USD -0,30%
Charts|News

Nach dem Abrutschen unter die Marke von 1,16 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt auf 1,1586 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8585) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: OlgaNik / Shutterstock.com, zimmytws / Shutterstock.com