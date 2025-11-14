Aktie von WACKER CHEMIE im düsteren Marktumfeld positiv auffällig
Die Aktien von WACKER CHEMIE gehören am Freitag in einem negativen Marktumfeld zu den wenigen positiven Ausnahmen am deutschen Aktienmarkt.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt legte der Kurs des Spezialchemiekonzerns um 2,4 Prozent zu, während der DAX und die WACKER-Heimat MDAX jeweils um etwas mehr als 1,5 Prozent absackten. Die Aktie schaffte nach einigen Tagen die Rückkehr über die 21-Tage-Linie.
Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte WACKER CHEMIE am Freitag als größten Profiteur davon, dass die schwarz-rote Koalition die Industrie in den kommenden Jahren mit einem subventionierten Strompreis entlasten will. Satz sieht darin eine positive Nachricht für die "angeschlagene Chemiebranche", aber noch keinen Wendepunkt. Der direkte Nutzen für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen sei begrenzt, unter anderem weil viele Firmen selbst Strom produzierten. Er geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Chemieprodukten gestützt wird - und sieht in WACKER CHEMIE "den größten direkten Nutznießer".
/tih/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere WACKER CHEMIE News
Bildquellen: WACKER Chemie
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen