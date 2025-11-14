DAX23.684 -1,5%Est505.649 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -4,8%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.210 -4,1%Euro1,1632 -0,1%Öl64,21 +1,7%Gold4.057 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: Dow tiefer erwartet -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Positive Analyse

Aktie von WACKER CHEMIE im düsteren Marktumfeld positiv auffällig

14.11.25 15:10 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie trotzt düsterem Marktumfeld | finanzen.net

Die Aktien von WACKER CHEMIE gehören am Freitag in einem negativen Marktumfeld zu den wenigen positiven Ausnahmen am deutschen Aktienmarkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
65,75 EUR 1,35 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt legte der Kurs des Spezialchemiekonzerns um 2,4 Prozent zu, während der DAX und die WACKER-Heimat MDAX jeweils um etwas mehr als 1,5 Prozent absackten. Die Aktie schaffte nach einigen Tagen die Rückkehr über die 21-Tage-Linie.

Wer­bung

Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte WACKER CHEMIE am Freitag als größten Profiteur davon, dass die schwarz-rote Koalition die Industrie in den kommenden Jahren mit einem subventionierten Strompreis entlasten will. Satz sieht darin eine positive Nachricht für die "angeschlagene Chemiebranche", aber noch keinen Wendepunkt. Der direkte Nutzen für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen sei begrenzt, unter anderem weil viele Firmen selbst Strom produzierten. Er geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Chemieprodukten gestützt wird - und sieht in WACKER CHEMIE "den größten direkten Nutznießer".

/tih/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
03.11.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.11.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
08.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
26.09.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025WACKER CHEMIE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
12.03.2024WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank
13.02.2024WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
30.01.2024WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
29.01.2024WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen