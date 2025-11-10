Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Polysiliziumvolumina im Solargeschäft und die Auslastung blieben unter Druck, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Verschiebung der Geschäftsaktivitäten in Richtung Halbleiter sei positiv, brauche aber Zeit. Die US-Zollpolitik sei der entscheidende kurzfristige Kursfaktor, da sie mit Verboten gegen chinesische Produkte Sicherheit geben könnte. Im Chemiebereich gebe es keine Entspannung, und die Schwäche in der Bau- und Autoindustrie halte an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / ET

