DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ende des Shutdowns möglich: DAX höher erwartet -- Börsen in Fernost geben nach -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,15 EUR +0,05 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,37 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

08:01 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
67,15 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Polysiliziumvolumina im Solargeschäft und die Auslastung blieben unter Druck, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Verschiebung der Geschäftsaktivitäten in Richtung Halbleiter sei positiv, brauche aber Zeit. Die US-Zollpolitik sei der entscheidende kurzfristige Kursfaktor, da sie mit Verboten gegen chinesische Produkte Sicherheit geben könnte. Im Chemiebereich gebe es keine Entspannung, und die Schwäche in der Bau- und Autoindustrie halte an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,35 €		 Abst. Kursziel*:
-6,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
03.11.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

StockXperts Wacker Chemie: Ein ganz wichtiger Kampf Wacker Chemie: Ein ganz wichtiger Kampf
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
StockXperts Wacker Chemie: Geht da noch mehr?
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen