US-Marktbericht

Die US-Börsen zeigen sich am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause ohne große Ausschläge.

Der Dow Jones hat die Sitzung 0,04 Prozent tiefer bei 48.712,47 Punkten begonnen und bewegt sich auch aktuell in einer engen Range um die Nulllinie.

Für den NASDAQ Composite kommt aktuell ebenfalls nicht vom Fleck, nachdem es zum Start um 0,14 Prozent auf 23.645,91 Einheiten nach oben ging.

Der S&P 500 stieg derweil 0,06 Prozent höher bei 6.936,02 Zählern in die Sitzung ein. Bei 6.945,65 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX