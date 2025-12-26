DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.618 ±0,0%Bitcoin74.098 +0,1%Euro1,1765 -0,2%Öl61,37 -1,5%Gold4.544 +1,5%
US-Marktbericht

Wall Street im Fokus: US-Börsen vor dem Wochenende wenig bewegt - S&P 500 mit neuem Rekord

26.12.25 16:13 Uhr
Wall Street nach der Weihnachtspause wenig bewegt - S&P 500 erklimmt neuen Rekord | finanzen.net

Die US-Börsen zeigen sich am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause ohne große Ausschläge.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.680,0 PKT -51,2 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.617,5 PKT 4,2 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.930,8 PKT -1,2 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones hat die Sitzung 0,04 Prozent tiefer bei 48.712,47 Punkten begonnen und bewegt sich auch aktuell in einer engen Range um die Nulllinie.
Für den NASDAQ Composite kommt aktuell ebenfalls nicht vom Fleck, nachdem es zum Start um 0,14 Prozent auf 23.645,91 Einheiten nach oben ging.
Der S&P 500 stieg derweil 0,06 Prozent höher bei 6.936,02 Zählern in die Sitzung ein. Bei 6.945,65 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Mary Altaffer/AP

